Vias que serão interditadas quinta e sexta na Capital são divulgadas

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) divulgou as vias que serão interditadas para realização de obras e eventos amanhã (21) e sexta (22) na Capital. A orientação é que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada no trânsito.

Confira os locais e horários das interdições:

Nesta quinta-feira (21), a Rua Alberto Neder entre Rua Bahia e Rua Rio Grande do Sul, ficará interditada até o dia 4 de agosto, para realização de obras; a Rua Tab. Murilo Rolim entre Rua Gonçalo Alves e a Rua Manoel Inácio de Souza, ficará interditada o dia todo.

Na sexta-feira (22), a Rua Dr. Jivago entre Rua Hamlet e Rua Madame Buterfly, ficará interditada das 18h às 1h, para realização de festa julina; a Rua Calafate entre Rua Serra das Divisões e Rua Jacinto Máximo Gomes, ficará interditada das 17h às 23h, também para realização da festa.

Com informações de Prefeitura de Campo Grande

Veja também: Principal suspeito de assassinar jovem a facadas alega legítima defesa

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.