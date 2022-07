Laguna Carapã aguarda por torre de transmissão

Ainda hoje no Estado, cidades do interior sofrem com a falta de torres para transmissão de sinal como acontece em Laguna Carapã, cidade localizada há 279 km da Capital.

A vice – prefeita Zenaide Espindola Flores tem pedido ajuda para que seja instalada uma torre de transmissão de telefonia móvel para atender a população, em especial aos que residem em localidades como no Distrito do Bocajá, Bom Fim, Fazenda Campanário, assim com nas Aldeias Rancho Jacaré e Guaiambé.

“Solicitei ao deputado federal Dagoberto Nogueira (PSDB), esta intervenção junto a uma operadora de telefonia móvel. É de nosso conhecimento os problemas enfrentados pela população dessas localidades acima supracitadas quando se fala em comunicação via telefone móvel, principalmente pela falta de haver uma torre para facilitar a retransmissão do sinal, razão essa que causa muitos transtornos, e consequentemente gera muitas reclamações vindas dos moradores locais, cujos esses há tempo clamam por melhorias neste setor de comunicação, que atualmente é fundamental para dar mais agilidade nos afazeres diários dos usuários.”, explicou a vice.

A cidade possui um pouco mais de 7 mil moradores conforme último senso do IBGE e espera pela chegada de telefonia móvel de qualidade com urgência.