Inmet divulga alerta de vendaval para 43 cidades de MS

Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou hoje (30), um novo alerta de vendaval para 43 municípios de Mato Grosso do Sul. A previsão vale até as 17h desta terça-feira e indica ventos com intensidade de 40 km/h a 60 km/h. Na manhã de hoje Campo Grande registrou rajadas de vento que atingiram 50,4 km por hora.

Apesar do vento intenso o tempo seco continua prevalecendo durante o dia, com baixa umidade e sem previsão para chuvas. Os ventos irão atuar em todo o Estado, principalmente na região leste.

O último vendaval registrado no início deste mês atingiu Mato Grosso do Sul gerou diversos estragos pelo Estado. Em São Gabriel do Oeste, um vendaval tombou veículos na BR-163, altura do quilômetro 630, e destruiu um armazém de grãos.

Para evitar incidentes, o órgão recomenda não se abrigar debaixo de árvores, em casos de rajadas de vento, devido aos riscos de descargas elétricas. Também é recomendável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

As cidades em alerta são: Água Clara, Anaurilandia, Angélica, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Caarapó, Deodápolis, Glória de Dourados, Itaquiraí, Ivinhema, Jateí, Juti, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Rio Pardo, Selvíria, Taquarussu, Três Lagoas e Vicentina.

As cidades em alerta são: Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aral Moreira, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Brasilândia, Caarapó, Campo Grande, Deodápolis, Dois, Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Itaporã, Ivinhema, Jaraguari, Jardim, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rochedo, Santa Rita do Pardo, Sidrolândia, Taquarussu, Terenos, Três Lagoas e Vicentina.

Serviço:

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Com informações do Inmet.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: