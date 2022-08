Mulher perde a visão após ser agredida pelo marido e ser mantida em cárcere

Um homem foi preso por violência doméstica na noite desta segunda-feira (29). A mulher, de 34 anos, era mantida em cárcere privado pelo agressor e chegou a perder a visão devido a um espancamento sofrido. Ela foi levada para Santa Casa e recebeu atendimentos.

A Polícia havia recebido uma denúncia anônima. Ao chegar no local, encontraram um homem que morava na residência. Ele confirmou as acusações. A vítima saiu da casa e os policiais puderam notar hematomas no rosto dela. Em um primeiro momento, a mulher negou que foi agredida e disse que seu marido não estava em casa.

Entretanto, os policiais entraram na residência e encontrou o agressor escondido no quarto. Ele foi preso e encaminhado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). Após a prisão, a mulher revelou que era constantemente agredida e chegou a ser mantida em cárcere privado por três dias, mesmo ferida.

Ela expressou que, além das agressões sofridas, o marido ainda batia nos filhos do casal. Apenas no hospital ela recebeu a notícia de que havia perdido a visão devido às agressões. O caso foi registrado na 1º Delegacia de Polícia de Coxim.

