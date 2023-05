DOF apreende carga de maconha avaliada em um milhão de reais

O Departamento de Operações de Fronteira (DOF) realizou uma apreensão de drogas neste final de semana na cidade de Paranhos, situada na fronteira seca com Ypehú, no Paraguai. Os agentes descobriram um entreposto clandestino e conseguiram confiscar cerca de 500 quilos de maconha.

Durante a ação, ninguém foi preso. A apreensão ocorreu enquanto os policiais realizavam patrulhamento na Linha Internacional, quando avistaram um homem em fuga que adentrou rapidamente uma residência. Ao se aproximarem, os policiais constataram que o local se tratava de um ponto utilizado para armazenamento e distribuição de drogas.

Foram realizados diligências na região, mas ninguém foi localizado. No interior do imóvel, os policiais encontraram 19 fardos de maconha, que após pesagem totalizaram 500 quilos.

O material apreendido, foi avaliado em aproximadamente R$ 1 milhão de reais. Os entorpecentes foram encaminhados a delegacia de Polícia Civil de Paranhos.

Com informações de Carlos Eduardo Ribeiro.

