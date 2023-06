Natiruts apresenta show de reggae gratuito no domingo em Campo Grande

A banda de reggae mais popular do Brasil, Natiruts estará presente em Campo Grande especialmente durante a turnê “Tour Good Vibration”, no próximo domingo (18), às 18h, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande.

Segundo informações divulgadas à imprensa, a abertura do evento gratuito contará com a abertura da talentosa Karla Coronel. Essa experiência única é possível graças a uma parceria entre o Sesc e a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul).

Com uma carreira de sucesso que inclui treze CDs e quatro DVDs lançados, o Natiruts conquistou seu lugar na história musical do país. A banda foi indicada ao Grammy Latino em 2013 e novamente em 2021.

Desde os anos 2000, o duo se tornou uma das atrações mais populares, encantando multidões com suas letras envolventes e ritmos contagiantes. Acesse também: Quentinhas do Cinema: ‘Os Fabelmans’: Spielberg revela sua alma nas telas