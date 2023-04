Veículo é partido no meio após aquaplanar e colidir em árvore na MS-162

Um jovem de 25 anos, perdeu a direção do veículo e colidiu violentamente contra uma árvore, nas margens da MS-162, próximo ao Assentamento Santa Lúcia, em Sidrolândia, a 71 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, chovia bastante na região, fazendo com que o veículo aquaplanasse e saísse da pista.

Com o impacto da colisão, o veículo partiu-se no meio, causando espanto em quem passava pela região no momento do acidente. Apesar da gravidade, o condutor, identificado como Agnes Markiy, de 25 anos, sobreviveu.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e encaminharam o jovem até o Hospital Elmira Silvério Barbosa, onde ela recebeu atendimento médico.

Testemunhas que passavam pela rodovia, relataram ao Região News o espanto ao ver o veículo partido ao meio e o motorista sobreviver ao acidente. “É um milagre. Nunca vi uma cena desta”, relatou uma mulher que vinha em outro veículo atrás.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

