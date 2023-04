Primeiro frio do ano: frente fria avança e mínimas devem chegar aos 11ºC, em MS

O primeiro frio do ano tem data para chegar em Mato Grosso do Sul. Isso devido ao avanço de uma frente fria, que está passando pelo Estado nesta semana, mas as temperaturas devem cair de verdade nesta quinta-feira (19).

Isso significa que o feriado de Tiradentes, celebrado em 21 de abril, deverá ser de muito frio, em MS. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), essa será a massa de ar frio de origem mais forte, a chegar no Brasil este ano, até o momento. Nas ruas do centro da Capital, os guarda-chuvas e casacos já tomaram conta desde ontem (18), quando o dia amanheceu chuvoso e mais fresco.

Nesses dias, há probabilidade de ocorrer chuvas de intensidade fraca a moderada e, pontualmente, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Conforme os dados do Inmet, os acumulados de chuvas podem alcançar valores acima de 40 mm/24h, com destaque para as regiões centro-norte do Estado. “Em sequência ao período de chuvas, espera-se queda mais acentuada das temperaturas e frente fria pode ser a mais intensa do ano, até o momento”, alerta o Instituto.

Segundo o meteorologista de Campo Grande, Natálio Abraão, essa pode ser a “virada de chave” do clima de verão para o outono, o que significa menos dias quentes e úmidos e mais dias frios e secos, conforme indica a estação. “Neste momento, MS está sob influência de uma frente fria, associada a um centro de baixa pressão, no Paraguai. Chove desde a madrugada de ontem (18), nas regiões sul, sudoeste e centro, do Estado.

Conforme ainda o meteorologista, a partir da passagem da frente fria, na quinta-feira (20) à noite, as temperaturas devem entrar em declínio. Para hoje (19), a previsão indica mínima de 17ºC e máxima de 24ºC, na Capital. Na quinta-feira, a mínima pode ser de 14ºC e máxima de 23ºC, e no feriado os termômetros podem marcar mínima de 11 ºC e poucas nuvens, com nevoeiro. Já no fim de semana, a mínima pode ser de 12ºC e máximas não passarão dos 27 ºC.

Nas demais regiões do Estado, na região sul, as temperaturas mínimas devem ficar entre 11-15°C e máximas de até 24°C. Nas regiões norte, bolsão e pantaneira esperam-se mínimas de 14-16°C e máximas de até 26°C. Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 30-50km/h e localmente podem atingir valores acima de 50km/h.

Com o inverno à vista, Mato Grosso do Sul decidiu doar 100 mil cobertores, que devem ser distribuídos em todo o Estado. A decisão pela compra desses cobertores foi publicada no Diário Oficial do Estado, na última segunda-feira (17).

Conforme divulgado, foram adotados alguns critérios para priorizar determinados grupos, que devem ser atendidos, como ter o CadÚnico. Além disso, é levado em consideração o porte populacional e a população indígena.

Desse modo, já ficou decidido o acréscimo de 20 mil cobertores para as famílias indígenas aldeadas, contempladas com a cesta de alimentos do governo.

Em anexo da divulgação, é destacado ainda o quantitativo de cobertores por município. Em Campo Grande, serão distribuídos 14,5 mil cobertores; em Dourados, cerca de 5 mil. Serão utilizados recursos oriundos do FIS (Fundo de Investimento Social).

