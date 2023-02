Carnaval: A Festa Popular nas ruas começa hoje

Os “esquentas” deram a largada para o carnaval deste ano e blocos têm dado as ‘cartas’ da folia na Capital em 2023

“É carnaval!” Sim, sabemos que o carnaval não chegou – oficialmente – ainda, mas, para quem tem alegria no coração, samba no pé, marchinhas na ponta da língua e fantasia pronta, a festa já começou e continua neste fim de semana, com “esquentas” já realizados ontem (10) e outros que voltam hoje (11), como o Capivara Blasé, e amanhã (12), como o Cordão Valu.

O fim de semana passado foi a fagulha necessária para acender as chamas da gasolina já derramada sobre a vontade do povo e o grito preso na garganta dos foliões há três anos, de que uma das maiores e mais alegres festas populares do Brasil está de volta e, desta vez, de forma plena!

Na Capital, o primeiro fim de semana de fevereiro contou com “esquentas” dos dois principais blocos carnavalescos da Capital no último sábado (4), o Cordão Valu, que reuniu foliões de todas as idades no Horto Florestal, e o bloco da Capivara Blasé, no bairro Amambaí.

Para Silvana Valu, representante do Cordão Valu, os “esquentas” têm sido maiores e melhores que o esperado. “O Cordão Valu fez o seu primeiro esquenta no sábado passado, o próximo será nesse domingo. O primeiro foi lindo, lotou. Tinha pessoas de todas as idades. Acredito que o próximo será tão bom quanto. As pessoas estavam com saudades do carnaval. Todo dançou, cantou, gente fantasiada, superou as minhas expectativas”, comenta.

Neste ano, é importante lembrar, o Cordão Valu homenageia a imprensa do Estado, por meio do Sindjor-MS (Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Mato Grosso do Sul), que completa 40 anos de fundação, e também a volta da democracia. “São 40 anos de luta, 40 anos de fundação”, comenta o jornalista Walter Gonçalves.

Ele também explica que “este será o último ‘esquenta’. O segundo e último, e então, começam os preparativos para a grande festa, o carnaval. O Cordão desfila no sábado, dia 18; a partir das 15h será a concentração e 18h será o desfile pelas ruas centrais da cidade e depois o show com várias atrações, que ao longo da semana serão anunciadas”.

Ou seja, esse segundo “esquenta” será uma espécie de “ensaio geral” do Cordão com os foliões, com vistas ao desfile do bloco, no sábado de carnaval, e para os shows da terça-feira gorda de Momo. Com entrada gratuita, os amantes da folia poderão, se quiserem, ir com fantasias ao Teatro de Arena.

Carnaval 2023

O representante do Capivara Blasé, Vitor Samudio, acredita que o carnaval de 2023 terá potência. “Eu acho que o carnaval volta agora, pleno, e volta muito potente.

A gente entende que o carnaval este ano – não só aqui na nossa cidade, nas nossas manifestações, mas no Brasil inteiro – vai ser um carnaval muito potente, vai ser um carnaval histórico”, pontua.

Segundo Silvana Valu, a quantidade de blocos, por si só, já deixa transparecer a saudade da festa. “Este ano seremos dez blocos de rua em CG, é o maior número de blocos que já tivemos, até então. Acho que só isso já demonstra as saudades que as pessoas estão da folia de carnaval, acreditamos que este ano faremos um grande carnaval, alegre, com união, de gente que está louca pra ocupar a rua com os amigos e os familiares.” Eliane Nobre, que fala pelo Bloco As Depravadas, comenta que a festa este ano será muito bonita. “Estamos preparando uma festa muito bonita que vai agradar todos os públicos, de crianças a idosos. Embora o bloco tenha sido formado por profissionais de imprensa, todos são bem- vindos. Este ano, em comemoração aos 30 anos, o Bloco

As Depravadas fará uma homenagem ao fotógrafo Roberto Higa, um de seus fundadores.” Silvana Valu, do Cordão Valu, dá o recado: “Fica o convite para todo mundo vestir a fantasia e pular o carnaval com a gente. Teremos blocos para todos os gostos. A nossa programação começa para valer dia 10 e só termina no dia 21 de fevereiro. O Cordão Valu sai no sábado (18), e na terça (21) de carnaval, na Esplanada Ferroviária; venha brincar com a gente”.

Para este ano, devem desfilar dez blocos da Capital: Bonde das Sereias; Evoé Baco; Subaqueira; FaroFolia; Farofa com Dendê; Devassa; Cordão Valu; Bloco Capivara Blasé; Bloco Calcinha Molhada e Bloco Sujo dos Rockers.

‘Esquentas’ deste fim de semana:

Neste sábado (11) um dos maiores blocos de rua do Estado, o Capivara Blasé, traz muita diversão a partir das 19h, na Rua Eva Lacerda de Farias, 740, no bairro Amambaí, com entrada a R$ 15 antecipado e R$ 30 na hora, e terá como atração Chokito e Koisabamba. Formado por jornalistas, o bloco As Depravadas se reúne a partir das 9h da manhã deste sábado no Bar do Zé, que fica na Rua Barão do Rio Branco, e desfila pelas ruas do centro de Campo Grande. Já o Calcinha Molhada se reúne a partir das 15h, na Praça Aquidauana, também na região central. O Valu, neste fim de semana, vai dar uma antenção especial aos pequenos. A concentração para a matinê do Valuzinho: será no Teatro de

Arena do Horto Florestal, a partir das 16h até as 18h30, com a Banda de Marchinhas Duu Carnaval. Depois, tem samba para todo mundo se divertir de forma gratuita com Edir Valu, Samba Sarará Kriolo, Pretah e Escola de Samba Igrejinha. Avenida Fábio Zahran, 316, Centro.

Por Méri Oliveira– Jornal O Estado do MS.

