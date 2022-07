Veículo pega fogo na região central e assusta pedestres

Um veículo de modelo Fiat/ Strada pegou fogo na manhã de hoje (21), no cruzamento das ruas Euclides da Cunha com a Bahia, na região central de Campo Grande. O carro ficou completamente destruído pelo fogo e informações de populares é que as chamas alcançaram uma altura de aproximadamente 3 metros, destruindo toda a fiação elétrica.

O portal O Estado MS esteve no local e conversou com o condutor, que não quis ser interrogado, mas estava visivelmente nervoso e abalado com a situação. Segundo o motorista do veículo, as chamas se iniciaram por conta de uma pane elétrica.

O automóvel ficou completamente destruído pelo fogo. No local, as chamas atingiram toda a fiação elétrica, destruindo a caixa de energia e um dos semáforos do cruzamento.



