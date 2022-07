Jiboia de 2,5 metros é vista passeando no centro da cidade de Bonito; veja vídeo da soltura do animal

A Polícia Militar Ambiental capturou uma Jiboia no centro de Bonito, a 245 km de Campo Grande. O animal estava passeando tranquilamente pela região nesta quinta-feira (21).

Um morador do centro da cidade acionou a PMA para realizar a captura da serpente que estava atravessando uma rua, nas proximidades de sua residência. O animal assustava as pessoas que passavam pela região, devido ao seu tamanho.

Os Policiais Militares Ambientais foram ao local rapidamente e verificaram tratar-se de uma serpente da espécie Boa constrictor (jiboia) com aproximadamente 2,5 metros de comprimento. Com uso de um gancho, os Policiais efetuaram a captura do animal e o colocaram em uma caixa de contenção. A jiboia não apresentava ferimento e foi solta no seu habitat, em uma reserva distante da área urbana.

A jiboia é pacífica e não é peçonhenta. Raramente passa de três metros de comprimento. Alimenta-se principalmente de aves, mamíferos pequenos e lagartos grandes. Ela vive nas florestas densas da América do Sul e passa a maior parte do tempo nas árvores, sem oferecer riscos aos seres humanos.

Animais Silvestres em ambiente urbano

É comum vermos histórias de pessoas que encontraram animais silvestres em suas casas. Há relatos desde morcegos, corujas, macacos, gambás, preguiças, capivaras até cobras, jacarés e felinos.

Se encontrar um animal silvestre no ambiente urbano, a recomendação é sempre procurar ajuda especializada junto aos órgãos ambientais da sua cidade.

Em quaisquer dos casos, a Polícia Militar é sempre um órgão facilitador que pode acionar a patrulha ambiental, se existir, ou indicar o serviço especializado, na falta.

