Famílias da Capital podem participar de mais dois sorteios públicos de lotes

Mais dois editais de sorteios de lotes em Campo Grande, foram divulgados nesta quarta-feira (20). Serão 117 no Portal Caiobá (Villagio Vitória) e mais 16 locais no Residencial Gabura, região urbana do Segredo. Para os interessados em participar do sorteio de lotes no Portal Caiobá, as inscrições poderão ser feiras no site da AMHASF (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários) até o dia cinco de agosto. O sorteio está marcado para o dia 27 de agosto durante a 7ª edição do Habita Campo Grande.

Para o Residencial Gabura, localizado na região do Bairro Rita Vieira, as inscrições podem ser feitas no mesmo site, até o dia oito de agosto. O sorteios desses lotes será no dia 26 de agosto, e a Prefeitura de Campo Grande ainda deve decidir o local e horário. Os imóveis pertencentes a este edital, deverão obrigatoriamente serem utilizados para uso misto, com a finalidade de moradia e uso comercial, com o objetivo de estimular o desenvolvimento da economia local.

Os lotes do Portal Caiobá variam entre 200 m² e 296 m², sendo avaliados entre R$ 39 a R$ 57 mil. Os 16 lotes do Residencial Gabura variam entre 207 e 383 metros quadrados, avaliados entre R$ 99 mil a R$ 187 mil.

Para os contemplados no sorteio, está proibida a venda do lote pelo prazo de cinco anos contados a partir da data de assinatura do contrato. O sorteado deve construir e morar no local em no máximo 12 meses após a data de assinatura de financiamento do lote. É proibida a construção de barracos com utilização de material reciclado ou outros que venham gerar riscos para a população.

O pagamento dos terrenos do Portal Caiobá poderão ser pagos em 300 meses, em torno de 30 anos, financiados pela AMHASF. As prestações não pode ser inferiores a 10% do salário mínimo vigente no momento da assinatura do contrato. Quanto aos lotes do Residencial Gabura, poderão ser pagos em 300 meses (30 anos) financiados pela Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, para famílias com renda mensal entre 2 e 4 salários mínimos. As prestações não podem ser inferiores a 20% do salário mínimo vigente à época da assinatura do contrato.

Podem participar

Fica proibida a participação de inscritos não brasileiros natos ou naturalizados, que tenham renda mensal acima de três salários mínimos, já tem ou tiveram imóveis financiados pelo FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) ou em condições equivalentes ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH), em qualquer localidade do Brasil.

Também ficam impedidos quem já foi beneficiado em programas habitacionais de interesse social, com registro no Cadastro Nacional de Mutuários (CADMUT); estão condição de invasores de áreas públicas, ou mesmo tenham ocupado área pública no período de 2 anos antes da data dos sorteios.

Os interessados devem se cadastrar ou atualizar os seus dados no site da agência ou dirigindo-se à Amhasf que vai atender ao público de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 17 h, sem intervalo para o almoço.

Veja os editais para lotes no Portal Caiobá aqui e Residencial Gabura aqui.