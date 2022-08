Varíola dos macacos: Dourados confirma 1º caso

A Prefeitura de Dourados, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou o primeiro caso de varíola dos macacos na cidade. Em nota divulgada na tarde desta sexta-feira (12), foi confirmado que existem um caso positivo, dois descartados e outros dois em investigação.

Entretanto, a nota diz que a Prefeitura não tem conhecimento de nenhum paciente internado na cidade devido a varíola dos macacos. Ela ainda reforça a possibilidade do infectado poder ficar em casa, já que existem casos leves da doença.

“Não temos conhecimento de nenhum paciente de Dourados internado por essa doença até o momento. Todos os casos leves podem ficar isolados em casa e deverão ser monitorados por pelo menos 21 dias, a partir da data dos primeiros sintomas, ou até remissão completa da doença (desaparecimento das lesões). Os contatos dos casos confirmados também serão monitorados por 21 dias.”

O caso que foi confirmado em Dourados, trata-se de um rapaz de 27 anos, com histórico de viagem para o Paraguai. Seus sintomas tiveram início no dia 27 de julho. Foram coletados exames no dia 01 deste mês, onde houve a confirmação apenas ontem. Todos os seus contatos estão sendo monitorados pela equipe de Vigilância Epidemiológica do município e até o momento nenhum deles apresentou sintomas.

O paciente está evoluindo bem e ficará isolado até involução completa da doença. Os profissionais de saúde de toda a rede estão sendo orientados sobre as condutas necessárias diante de um caso suspeito.

A prefeitura ainda orienta que toda pessoa que apresentar sintomas (lesões nas mucosas, erupção cutânea, única ou múltiplas, principalmente em região oral, anal e/ou genital) deve procurar uma unidade de saúde mais próxima para consulta médica, diagnóstico, cuidados e orientações necessárias. Se for em dias e horários em que as unidades de Atenção Primária não estão atendendo, devem procurar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

