Anatel prorroga por dois meses a ativação do 5G em Campo Grande

A Anatel decidir mudar o cronograma de ativação do 5G no Brasil. Em quinze capitais, o prazo vai ser prorrogado por até dois meses, porque houve um atraso na importação de equipamentos necessários a instalação da internet 5G.

A previsão inicial era de que a tecnologia estaria disponível no final de setembro nas capitais Recife, Fortaleza, Natal, Aracaju, Maceió, Teresina, São Luís, Campo Grande, Cuiabá, Porto Velho, Rio Branco, Macapá, Boa Vista, Manaus e Belém.

O grupo da Anatel responsável pela implementação da tecnologia foi quem decidiu, nesta sexta-feira, pedir a prorrogação do prazo. O conselheiro da Anatel, Moisés Moreira, explica que o equipamento importado evita interferências nos serviços de satélite.

Agora, a previsão é que o 5G esteja disponível nessas 15 capitais até o dia 27 de novembro. Mas, segundo a Anatel, o sinal pode estar disponível antes. Tudo depende da chegada e da instalação dos equipamentos necessários.

A Anatel também confirmou que Curitiba, Salvador e Goiânia vão receber o 5G na próxima terça-feira, 16 de agosto. Já Rio de Janeiro, Vitória, Florianópolis e Palmas devem receber o sinal no final de agosto porque já estão com o trabalho mais avançado.

Com informações da Agência Brasil