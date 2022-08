Prefeitura instala 2ª estação de embarque e desembarque na Rui Barbosa

A Prefeitura de Campo Grande começa a instalar neste sábado (13), a segunda estação de embarque e desembarque do Corredor de Transporte da Rua Rui Barbosa. Para isso, muita atenção aos motoristas, já que a Rui Barbosa estará totalmente fechada, entre a Avenida Afonso Pena e a Rua Barão do Rio Branco.

A primeira estação de embarque e desembarque da Rui Barbosa, que integra o Programa Reviva Campo Grande, já está instalada na via, entre as ruas Dom Aquino e Marechal Rondon. A operação das estruturas será ativada após o corredor receber a devida sinalização, tanto horizontal, quanto vertical.

A via será composta por uma faixa exclusiva para o transporte coletivo e duas faixas de uso compartilhado para os demais veículos. A previsão é liberar o trecho no mesmo dia

Nas quadras onde não houver estação de embarque, o estacionamento será permitido e estará localizado somente no lado direito da via. Já onde as estações forem implantadas, não será permitido estacionar em ambos os lados.

As estações terão gradis e guard rails para segurança do usuário. Os corredores receberão sinalização horizontal e vertical de acordo com o que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro.

A sinalização horizontal que será implantada antecedendo a estação de embarque, será dotada de marcas de canalização (zebras) e tachas que facilitam a visualização e condução dos veículos.

A faixa exclusiva destinada ao trânsito do transporte coletivo, poderá ser compartilhada por quem quiser acessar o comércio local e imóveis lindeiros, e também para conversão à esquerda, quando necessário, conforme indicarão as placas de orientação implantadas no local.

Além dessas duas estações, serão instaladas outras três, sendo elas nos seguintes locais: Rua Rui Barbosa, (Estação 01), entre a Rua Aluízio de Azevedo e Rua Dr. Aníbal de Toledo; Rua Rui Barbosa, (Estação 02), entre a Rua Bariri e Rua Professor Severino Ramos de Queiroz; Rua Rui Barbosa, (Estação 03), entre Rua Calarge e Rua Tonico Saad;