Procon de Dourados alerta sobre e-mails falsos que circulam em nome do órgão

O Procon de Dourados emitiu um alerta importante para os consumidores da região. E-mails falsos, que alegam ser enviados em nome do órgão, têm circulado contendo números de processo e protocolo, informando sobre a abertura de demandas contra empresas. No entanto, essas mensagens direcionam os destinatários para links suspeitos que podem conter vírus, danificar computadores e redes, e acessar dados privados dos usuários.

É crucial que os consumidores estejam cientes dessas tentativas de golpes e tomem medidas de segurança ao lidar com mensagens não solicitadas. O Procon orienta enfaticamente que essas mensagens por e-mail ou WhatsApp não sejam abertas. As verdadeiras reclamações do Procon são provenientes dos canais oficiais e institucionais que usam e-mails com o domínio “@dourados.ms.gov.br” ou, no caso do Procon estadual, o domínio “@procon.ms.gov.br”.

É importante destacar que esse tipo de golpe tem sido relatado em nível nacional, envolvendo outros Procons, o que torna a vigilância ainda mais crucial. O público deve estar atento e cuidadoso ao lidar com mensagens eletrônicas de órgãos governamentais e instituições oficiais. Qualquer dúvida ou informação adicional pode ser obtida através do telefone 3411-7792 ou presencialmente na Av. Joaquim Teixeira Alves, 772, no Centro de Dourados.

Com informações da Prefeitura de Dourados

