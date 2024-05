Edital de agentes territoriais da cultura está com inscrições abertas

Está aberto o edital de agentes territoriais de cultura (ATC) e os Interessados tem até dia 27 de maio para fazer as inscrições. O edital é Promovido pelo Programa Nacional dos Comitês de Cultura (PNCC), em parceria com Institutos Federais das 5 regiões do Brasil.

Os selecionados ganham bolsa de R$ 1,2 mil. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela página do Mapa da Cultura ,onde está disponível o edital.

Critérios e Requisitos

Somente pessoas físicas que tenham pelo menos 18 anos, residam na região correspondente à vaga e possuam reconhecida atuação cultural podem se inscrever. Nacionalmente, são oferecidas 601 vagas distribuídas nas cinco regiões do Brasil. São destinadas 64 vagas para a região Norte; 175 vagas para a região Nordeste; 56 vagas para a região Centro-Oeste, 203 vagas para a região Sudeste e 103 vagas para a região Sul. Especificamente para Mato Grosso do Sul são 12 vagas.

“Os Agentes Territoriais de Cultura são uma estratégia importante para a consolidação dos objetivos do programa dos Comitês de Cultura, porque eles são uma ação de reconhecimento e também de formação técnica das pessoas, dos agentes, por meio dos Institutos Federais, que já estão nos territórios fazendo cultura, porque a cultura é viva, ela é pulsante, ela é ancestral e ela é um direito humano também nosso”, afirma Fernanda Teixeira, coordenadora geral do Comitê de Cultura de Mato Grosso do Sul.

Os selecionados receberão bolsa mensal de R$ 1.200,00 durante 12 meses, renovável por igual período; auxílio inclusão digital único no valor de R$ 1.000,00; auxílio inclusão digital mensal de R$ 25,00.

Os ATC terão de cumprir carga horária semanal de 20 horas. Para estudos e formação continuada são destinadas 5 horas; para planejamento e orientação, 2 horas; para articulação e mobilização, 10 horas; para registro, organização de materiais e reflexão, 3 horas.

Inscrições

Os candidatos devem acessar a página do Mapa da Cultura, cadastrar-se e enviar todos os documentos solicitados como autodeclaração de capacidade de leitura e habilidades digitais; autodeclaração de residência ou comprovante atual da região imediata da vaga; proposta de Ação Cultural, conforme o modelo fornecido; vídeo de até 5 minutos narrando experiências culturais.

Os resultados preliminares serão divulgados no dia 11 de junho de 2024. Na região Centro-Oeste, pelo Instituto Federal de Goiás, ifg.edu.br; na região Norte, os nomes dos selecionados serão divulgados pelo Instituto Federal do Pará, ifpa.edu.br;; na região Nordeste, pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte, portal.ifrn.edu.br; na região Sudeste, pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, portal.ifrj.edu.br; na região Sul, pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense, ifsul.edu.br.

O resultado final, após a análise de recursos, será publicado até o dia 13 de julho de 2024. O edital é válido pelo prazo de 2 anos a contar da data de homologação do resultado. Esse prazo poderá ser prorrogado por igual período.

Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, acesse o site do Ministério da Cultura (gov.br/cultura) ou envie um e-mail para [email protected].

