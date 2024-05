Funesp orienta sobre atividades ao ar livre no inverno: benefícios e cuidados para baixas temperaturas

Com 11 mil pessoas inscritos praticando atividades nas praças e parques das sete regiões de Campo Grande, o Movimenta Campo Grande, promovido pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp), se consolida como um dos maiores programas esportivos da região Centro-Oeste. Durante o inverno, a Funesp destaca a importância dos cuidados necessários para a prática de atividades físicas em baixas temperaturas.

Neste semestre, a Funesp já realizou aproximadamente 240 mil atendimentos e continua a fornecer orientações essenciais aos agentes sociais de esporte e lazer para garantir a segurança dos participantes nas diversas modalidades oferecidas pelo programa.

Muitas pessoas evitam o frio, preferindo se exercitar em ambientes fechados durante o inverno. No entanto, aqueles que optam por continuar suas atividades ao ar livre têm a oportunidade de desfrutar de benefícios únicos. A prática de exercícios ao ar livre, mesmo em temperaturas baixas, faz com que o corpo gere calor.

No entanto, o inverno apresenta desafios específicos. O risco de lesões musculares aumenta, especialmente em atividades de alta intensidade, como a corrida. As fibras musculares tendem a ficar mais contraídas, e a falta de aquecimento adequado pode levar a alongamentos forçados. Por isso, é fundamental seguir algumas recomendações importantes para garantir uma prática segura.

O diretor-presidente da Fundação, Maicon Mommad, ressalta a importância de observar orientações profissionais e respeitar os próprios limites do corpo. “É sempre bom seguir as orientações de um professor para evitar lesões. No frio, somos mais propensos a doenças, especialmente respiratórias. Os exercícios ajudam a manter a imunidade em alta”.

“Para garantir uma prática segura e eficiente, é fundamental considerar alguns aspectos importantes. Antes do alongamento, recomenda-se realizar uma caminhada em ritmo leve a moderado, movimentando braços e pernas em vários sentidos por aproximadamente 5 a 10 minutos para o aquecimento”, explicou Renata Rezende, da Gerência de Atividades Sistemáticas da Fundação.

O coordenador setorial, Saulo Vieira Silva, aconselha: “Continuem treinando. Se possível, evitem locais abertos. Mas se a única opção for correr numa praça, por exemplo, diminua o tempo de treino para reduzir a exposição ao frio. Conforme o corpo for se aquecendo, é interessante ir retirando as camadas de casaco. E assim que terminar o exercício, coloque-as novamente, mesmo se não estiver sentindo frio”.

Os técnicos da Funesp também orientam que, ao encerrar a atividade, deve-se trocar a roupa úmida o mais rápido possível, pois a ação do vento frio acelera o resfriamento, podendo causar hipotermia. É recomendado não se exercitar diretamente de bermuda e camiseta regata, mas sim com um agasalho, uma roupa mais quente para aquecer durante a caminhada e, gradativamente, retirar as peças mais pesadas.

A prática de atividades físicas ao ar livre no inverno pode trazer inúmeros benefícios, desde que feita com os devidos cuidados. Aproveite as oportunidades para se manter ativo, mas sempre respeitando os limites do seu corpo e as condições climáticas.

Com Informações Prefeitura de Campo Grande

