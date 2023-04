Vai sair? Confira os trechos interditados em Campo Grande

Para quem pretende passar pelo centro de Campo Grande neste sábado (22), é bom atentar-se aos pontos interditados pela Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito). Ao todo, cinco trechos estão interditados entre sábado (22) e domingo (23), para a realização de eventos, confira:

Com a Expogrande, a Rua Pacífico Lopes entre a Américo Carlos da Costa e a Avenida Fábio Zahran será interditada até o próximo domingo (23).

Na Rua Silva Jardim, Avenida Tenente Pedro Corrêa Duncan e Benedito Campos do Couto entre a América Carlos da Costa e Rua Paraguai, trechos serão interditados das 17h até 01h, nos dias 19, 20, 21, 22 e 23 de abril.

Outro trecho interditado compreende a Rua Arquiteto Álvaro Manicini,741, entre a Rua Cajazeira e a Jornalista Valdir Lago ficará interditada das 18h às 23h para evento religioso.

Domingo (23)

Rua Mirim, 175, entre a Rua Jussara e a Barra Mansa ficará interditada das 08h às 15h, para evento religioso.

Rua Papilon entre o Calçadão e a Rua Veridiana, ficará interditada das 06h às 22h, também para evento religioso.

Para evitar transtornos, a Agetran recomenda que os condutores atentem-se aos novos trechos interditados e optem por rotas alternativas.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.