O frio se afasta de MS e o sol volta a aparecer com temperaturas acima dos 30ºC

O frio aos poucos vai se afastando de Mato Grosso do Sul neste sábado (22). Segundo informações do Climatempo, não há possibilidade de chuva no Estado e o sol volta a brilhar com elevação de temperatura em todas as regiões.

De acordo o Climatempo, a massa polar que passou pelo Estado, derrubou a umidade do ar e deixou o céu com poucas nuvens. O dia será ensolarado na região norte, onde se espera temperatura máxima de 33ºC.

Ainda conforme dados meteorologia, a noite e o comecinho da manhã serão mais frescos. Por volta das 6h, em Campo Grande, a sensação térmica era de 13,1ºC. A máxima na Capital não passará dos 27ºC.

Na região sul, Ponta Porã e Bela Vista a máxima será de 29ºC. Em outras localidades de Mato Grosso do Sul, como Sete Quedas, a máxima será de 25ºC, em Naviraí, Dourados e Rio Brilhante 27ºC, em Maracaju 28ºC, em Sidrolândia, Três Lagoas, 29ºC, em Costa Rica, Miranda, Chapadão do Sul e São Gabriel do Oeste 31ºC, em Coxim e Aquidauana 32ºC, em Corumbá, Sonora e Rio Verde de Mato Grosso 33ºC.

