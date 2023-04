Confira a coluna “Conectado”

Regulação

O debate sobre a regulação das redes se torna mais urgente, a cada dia. Como regular as redes sociais diante da necessidade de proteger a sociedade, mas com o cuidado de não abrir precedentes perigosos? O assunto esquentou ainda mais com a apreensão, pela força-tarefa do Ministério da Justiça, de dez jovens, entre 11 e 17 anos, em cinco Estados. Eles são investigados por atos infracionais equiparados aos delitos de ameaça, incitação e apologia ao crime, associação criminosa, além de incorrerem nos artigos 12 e 14 do Estatuto do Desarmamento. Os policiais civis também cumpriram 13 mandados de busca e apreensão e 11 afastamentos de sigilo de dados. A operação Escola Segura é um desdobramento das investigações que tiveram início após o ataque em uma creche de Blumenau (SC), que deixou quatro crianças mortas e outras cinco feridas, no último dia 5.

Fato

…E após 110 dias, o governo Lula perdeu seu primeiro-ministro. O bolsonarismo vazou para a imprensa imagens do general Gonçalves Dias, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, circulando entre golpistas, no dia 8 de janeiro, instaurando uma crise no governo. A nova crise política fez o governo e a cúpula do PT mudarem a estratégia adotada até a véspera, aceitando a instauração de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), no Congresso, para investigar os atos golpistas. Agora, para a base governista, a CPMI é inevitável e necessária, para contrapor o discurso de que infiltrados de esquerda teriam sido responsáveis pelo vandalismo. Antes, o temor era de que a CPMI desviasse o foco e atrasasse votações importantes, como a do arcabouço fiscal.

Fato 1

O principal fato da queda é que complicou ainda mais a situação de Gonçalves Dias: Lula havia pedido a ele imagens da frente do gabinete presidencial durante a invasão. O general, no entanto, respondeu que as gravações estavam indisponíveis, disseram fontes a Gerson Camarotti. Além disso, o GSI impôs sigilo aos vídeos das câmeras de segurança do Palácio do Planalto, recusando-se a entregar o material à CPI dos atos golpistas da Câmara Distrital do DF e à deputada federal Adriana Ventura.

Versão

Após o pedido de demissão, Gonçalves Dias afirmou, em entrevista à TV Globo, que estava no Palácio do Planalto, em 8 de janeiro, para retirar os golpistas. “Eu entrei no palácio depois que foi invadido e estava retirando as pessoas do 3º e 4º piso, para que houvesse a prisão no 2º”, disse. Ele alega que sua imagem ao lado de manifestantes foi tirada de contexto. A Polícia Federal vai intimar o general. A oitiva já estava prevista, mas ganhou outra dimensão.

Golpistas

Aliás…O STF formou maioria para tornar réus cem denunciados pela tentativa de golpe. Votaram pela aceitação da denúncia Alexandre de Moraes (relator), Dias Toffoli, Edson Fachin, Cármen Lúcia, Luís Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Rosa Weber, Luiz Fux, Nunes Marques e André Mendonça devem registrar os votos até o dia 24.

Digital

O governo Lula continua errando muito na comunicação digital. Alguém aí já conseguiu entender se é para taxar ou não é, as lojas chinesas? Pois é. O vaivém, a falta de organização e disciplina causam confusão. E quem não é militante sai sem entender o que o governo quer. O reflexo sobra para a imagem do governo. A avaliação positiva do governo Lula caiu de 40%, em fevereiro para 36%, este mês, segundo pesquisa Genial/Quaest. O percentual de pessoas que tem uma visão negativa do governo pulou de 20% para 29%, no período. A maior avaliação positiva foi no Nordeste, mas com recuo de 62% para 53%.

Bolso

A rotina de bate-bocas está incomodando o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Segundo Vera Magalhães, ele acha difícil cassar deputados que tiveram votações expressivas, mas pretende suspendê-los sem salário nem verba de gabinete. Nas palavras de Lira, “punir no bolso”.

Bate-bocas

…É que o clima anda quente na Comissão de Trabalho da Câmara. O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) avançou na direção de Dionilso Marcon (PT-RS), acusando- -o de dizer que o atentado a faca contra o então candidato Jair Bolsonaro foi “fake”. O sistema de som, porém, não captou essa fala. Os dois foram mantidos separados por outros parlamentares.

Confiança

Enquanto isso… Letícia Firmo, de 20 anos, filha mais velha da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, ganhou, do governador bolsonarista de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), um cargo de confiança em Brasília, com salário-base de R$ 13 mil. É a quarta pessoa ligada a Michelle nomeada por aliados – o namorado de Letícia, por exemplo, virou motorista do senador Jorge Seif (PL-SC).

Maluf

Por fim… quem aí se lembra do ex-prefeito de SP, Paulo Maluf? Então… A Eucatex, fundada pela família Maluf, e o BTG Pactual depositaram R$ 152,8 milhões para a Prefeitura de São Paulo, como parte do acordo com o Ministério Público do Estado, para recuperar US$ 60 milhões desviados na gestão de Paulo Maluf (1993-1996). Além disso, em breve, serão liberados mais R$ 35 milhões. A Eucatex foi usada para lavar recursos desviados da prefeitura. Em 2017, o ex-prefeito foi condenado a nove anos e sete meses de prisão, pelo caso. Aos 91 anos, ele cumpre prisão domiciliar.

