Comece o ano empregado: Capital oferece mais de 2 mil vagas de emprego; entre elas, 60 vagas temporárias

Com o final do ano, além das vagas de emprego comum, surgem as vagas de emprego temporárias, específicas para essa época em que o movimento na economia e na produção é maior para suprir a demanda.

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) está ofertando 60 vagas de emprego temporárias em dez funções diferentes nos setores de auxiliar operacional de logística, operador de secador (produtos agrícolas), motofretista, assistente de vendas, classificador de grãos e servente de obras.

Além das vagas temporárias, também estão disponíveis outras 2.000 vagas, entre estas, 1.500 não exigem experiência prévia do candidato. São mais de 90 funções diferentes, como auxiliar de linha de produção, atendente do setor de frios e laticínios, consultor de vendas, estoquista, repositor de mercadorias, operador de vendas (lojas), soldador e vendedor interno.

A Coordenadora de Vagas e Emprego, Denize Morais, afirma que as vagas de emprego temporárias são uma ótima oportunidade para o candidato aprender novas habilidades e adquirir experiência numa função nunca desempenhada.

“Mesmo sendo vaga temporária, existe uma grande possibilidade de efetivação no final do período, além da oportunidade de aprender uma função e desenvolver novas habilidades”, comenta Denize.

Serviço

Os interessados nas vagas devem levar o RG, CPF, comprovante de residência e histórico de trabalho (caso a vaga solicite).

Também é necessário fazer um cadastro presencialmente, ou atualizá-lo no endereço da sede, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, inclusive no horário de almoço, realizando também outros serviços como solicitações para a emissão da carteira digital de trabalho, ativação do seguro-desemprego, ou, por exemplo, inscrição de cursos profissionalizantes promovidos pela Fundação. O telefone para contato é o (67) 4042-0585.

Para checar a disponibilidade de vagas, acesse o link.

Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul e da Prefeitura de Campo Grande.

