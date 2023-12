Movimentação nos empregos gera esperança para a economia de Campo Grande

Ofertas de vagas na Capital revelam cenário de normalização pós-pandemia

Neste ano, os empregos gerados na Capital demonstram uma normalização pós-cenário pandêmico. Conforme dados divulgados pela Funsat (Fundação Social do Trabalho), em 2023, cerca de 27.126 trabalhadores estiveram na fundação, em busca de assuntos relacionados ao trabalho, sendo 15.417 em busca de uma nova colocação no mercado de trabalho.

Dos atendimentos feitos, cerca de 497 foram direcionados para o público PCD (pessoa com deficiência), enquanto 7.030 trataram da emissão da carteira de trabalho (digital), 4.669 para abertura de seguro-desemprego e 14.920 atendimentos gerais. Só neste ano, a Funsat realizou 85 ações externas, que resultaram em 3.005 atendimentos.

O ministro Wellington Dias do MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome), esteve, na última segunda-feira (18), em Campo Grande, para visitar a Central do Cadastro Único e assinar a adesão ao Plano Brasil Sem Fome. Durante a visita, ele destacou o trabalho que vem sendo desenvolvido na Capital, por meio da capacitação, encaminhamento ao mercado de trabalho e a assinatura de carteiras de trabalho, para quem integra o Cadastro Único.

Em entrevista para o programa “Capital Meio-Dia”, informou que presenciou, durante a sua passagem, o trabalho que vem sendo desenvolvido no combate à fome, por meio da geração de renda e emprego, na Capital.

“Hoje, vimos o trabalho do Grupo Pereira de supermercados e a rede Carrefour. Ali presenciamos a cena de pessoas do Cadastro Único que foram qualificadas e tendo as carteiras de trabalho assinadas, para trabalhar. Este é o caminho que a gente quer, o apoio para a capacitação e o emprego, no campo e na cidade”, comemorou.

A advogada e presidente da Comissão da Advocacia Trabalhista da OAB, Camila Marques, explica que os números apresentam, na verdade, uma retomada pós-pandemia. “Nos anos anteriores, ainda marcados pela pandemia ou pelos vestígios dela, tivemos um número de desemprego muito alto. Em 2022 e 2023, podemos considerar que foram anos que mais se aproximaram da normalidade”, argumenta.

Em quatro edições, o Feirão de Oportunidades, por exemplo, que tem como objetivo conectar empresas e trabalhadores, somou 1.888 atendimentos. Também em 2023, a Escola de Educação Profissional da Funsat, que neste ano tem uma expectativa de formar 1.254 pessoas, promoveu 57 cursos em áreas como higiene e manipulação de alimentos, garçom, técnicas de vendas e atendimento ao cliente, introdução ao marketing digital, auxiliar administrativo, dentre outras profissões.

Segundo Marques, os números demonstram uma movimentação na Capital que traz de volta os trabalhadores ao mercado, por meio de qualificações. “Isso, com certeza, teve um reflexo grande na economia e reflete nos números de [queda do] desemprego. Para 2024, esperamos que esse trabalho, realizado pela Funsat, gere mais frutos e traga mais resultados, conseguindo efetivamente colocar cada vez mais campo-grandenses no mercado de trabalho e movimentar toda a economia da Capital”, afirma a advogada.

Por Julisandy Ferreira.

