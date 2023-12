88 anos de Dourados

A maior cidade do interior de Mato Grosso do Sul, Dourados, completa, nesta quarta-feira (20), 88 anos de emancipação. O então distrito de Ponta Porã cresceu e, em 20 de dezembro de 1935, o município de Dourados foi oficialmente criado. Como revela seu Hino “surge a terra de amor e afeto”.

De acordo com o censo de 2022, Dourados possui 243.367 habitantes, desses, 13.473 são indígenas que enriquecem Dourados com suas línguas, culturas e modo ancestral e ético de se relacionar e proteger o meio ambiente. O município figura como a 6ª maior população residente em território indígena do país.

Entre suas muitas gentes que também constroem o cidadão douradense estão os japoneses, paraguaios, venezuelanos, bolivianos, colombianos, haitianos, entre tantos outros povos que transformaram a terra vermelha de Dourados em sua morada.

A cidade, desde sempre uma potência em produção agrícola, também se transformou em polo universitário, recebendo anualmente jovens vindos do interior do Estado e de várias partes do país que, por aproximadamente cinco anos, trazem a alegria e o sonho da juventude de se formar em nossas universidades e de Dourados saírem profissionais preparados para o mercado de trabalho e para a vida cidadã.

Dourados é também a cidade referência em saúde, que recebe o interior e nos momentos mais difíceis, o Hospital Universitário e tantos outros hospitais e profissionais da saúde acolhem, em meio às muitas dificuldades, as famílias e as dores de uma gente que não encontra amparo e tratamento médico em seus municípios.

Há em Dourados um encantamento que nos move e mesmo em meio às muitas contradições sociais que afligem nossa gente, nós nunca deixamos de trilhar o caminho de esperança e amor nas nossas avenidas largas e muitas vezes esburacadas (o que é uma pena).

Sempre gosto de dizer, sou filho do interior e é em Dourados que conjugo o verbo viver, por isso sempre agradeço ao convite de mudar definitivamente para a Capital. Gosto da nossa vida com gosto de interior. É motivo de orgulho dizer que Dourados me permitiu ser bacharel em direito pela Uems e licenciado em história pela UFGD e me transformou em professor efetivo do curso de direito da UFGD.

Dourados muda para melhor a vida das pessoas que nela vivem e eu sou a prova disso. Obrigado, Dourados por sua generosidade e por me permitir sempre sonhar com um novo amanhã. Vida longa a esta cidade acolhedora, nosso “lindo oásis do Brasil”! Feliz e próspero aniversário, Dourados!

Por Tiago Botelho.

