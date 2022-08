Estado confirma 24 óbitos por Covid-19 em uma semana

De acordo com o novo boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (16), pela SES (Secretaria do Estado de Saúde), Mato Grosso do Sul confirmou mais 24 óbitos em decorrência da Covid-19. Com dados registrados entre os dias nove e 16 de agosto, o boletim ainda confirma 2.551 novas infecções de pessoas em todo Estado.

A atualização dos dados ocorre semanalmente e Mato Grosso do Sul contabiliza desde o início da pandemia o total de 572.030 casos positivos de Covid-19, além de 10.771 óbitos. É importante destacar que muitos casos surgem no momento devido a subnotificação, quando o resultado positivo para Covid-19 provem de exames feitos em períodos anteriores.

Dos 2.551 novos casos confirmados da doença, 899 são de Campo Grande, 288 de Ponta Porã, 230 de Dourados e 100 de Três Lagoas. O restante está nos outros 63 municípios. Segundo os dados do boletim epidemiológico, em todo o Estado 45 pessoas estão hospitalizadas devido a infecção causada pelo coronavírus; 32 delas estão em leitos clínicos e 13 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Desses leitos, 42 são do SUS (Sistema Único de Saúde).

Das mortes confirmadas no boletim, a maioria é de pessoas idosas. Entretanto, há registros óbitos em jovens, como uma mulher de 24 anos, do município de Maracajú que de acordo com o boletim continha Doença renal crônica e doença hepática crônica e um homem de 39, de Campo Grande, que apresentava Imunodeficiência/Imunossupressão.

O teste para detecção da Covid-19 está disponível em todas as UBS (Unidades Básicas de Saúde) e em USF (Unidades de Saúde da Família). Fique atento aos horários de funcionamento de cada local e critérios para a realização da testagem. O teste é recomendado para pessoas que estejam entre o primeiro e o oitavo dia de sintomas.