Vacinação para gripe e Covid-19 continuam nesta sexta-feira

A semana encerra com vacinação contra Covid-19 e gripe disponíveis em diversas unidades de saúde de Campo Grande. A dose que protege contra as três vírus diferentes causados pela Influenza está disponível para toda a população com seis meses de idade ou mais e em todas as unidades.

Já a vacina contra a infecção contra o novo coronavírus pode ser aplicada em todas as unidades referenciadas da Capital. Para quem tem cinco anos ou mais e ainda não tomou nenhuma dose da vacina que previne contra o Covid-19, a recomendação é que as pessoas se dirijam para as unidades referencia de vacinação.

A primeira dose do reforço está disponível para toda a população que tenha 12 anos ou mais e que tenha concluído o ciclo inicial de vacinação há pelo menos quatro meses, exceto para pessoas com imunocomprometimento grave, que o intervalo muda para 28 dias.

Quem tem 40 anos ou mais, trabalha na área da saúde ou tenha a partir de 18 anos e algum imunocomprometimento grave já está apto para receber o segundo reforço, para isso é necessário ter tomado a terceira dose há pelo menos quatro meses.

Vacina contra Gripe

A vacina contra Influenza, que protege contra os vírus H1N1, H2N3 e Influenza B, sendo todos eles as cepas que estão circulando no momento, devido a chegado do inverno e das baixas temperaturas. O imunizante está disponível para toda a população a partir dos seis meses de idade.

A dose pode ser aplicada em todas as unidades de saúde da cidade, obedecendo os horários de funcionamento das salas de vacinação, normalmente entre 7h30 e 11h e das 13h às 16h45. Nas unidades que há horário estendido, a sala de vacina também tem o atendimento ampliado. A Clínica Escola da UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul) está com uma sala de vacinação aberta, tanto para influenza contra Covid-19, todos os dias, com horário de atendimento das 7h30 às 11h e das 13h15 às 16h45.

Somente neste ano, Campo Grande registrou 37 óbitos por Influenza durante um surto atípico da doença que aconteceu em janeiro e a preocupação é que, com a tendência de queda nas temperaturas, uma nova onda da doença se inicie.

