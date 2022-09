Vacinação para a BCG tem novo cronograma a partir de hoje

A aplicação da vacina BCG, que protege contra a tuberculose e é uma das principais a serem aplicadas nas crianças, terá um novo cronograma de vacinação. A partir desta segunda-feira (12) a aplicação será feita apenas no período da manhã. O novo calendário tem o objetivo de evitar o desperdício, pois o frasco possuí várias doses e uma curta durabilidade.

São oito pontos de vacinação, distribuídos nas sete regiões da cidade e que se alternam para a aplicação do imunizante durante a semana. Com exceção da quinta-feira, todos os dias possuem duas unidades de saúde vacinando das 7h30 às 11h.

Na segunda-feira o imunizante é aplicado na USF Caiçara e na Clínica Escola da UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul), na terça-feira é possível encontra-lo na USF Aero Rancho e Clínica da Família Iracy Coelho, na quarta a aplicação acontece na UBS 26 de Agosto e USF Cidade Morena, na quinta-feira a dose é ministrada na USF Nova Bahia e na sexta-feira a vacinação é feita na USF Coronel Antonino e novamente na Clínica Escola.

Tuberculose

Principal forma de prevenção à tuberculose, a vacina BCG pode evitar, além da forma pulmonar, a infecção provocada pela bactéria nos ossos, rins e meninges. A transmissão é feita através de gotículas de saliva na garganta, ou seja, durante a fala ou tosse, assim, mesmo sem apresentar sintomas, pessoas contaminadas podem disseminar o agente contaminante.

Os sintomas da tuberculose ativa do pulmão são tosse prolongada, quando superam as três semanas já se torna um sinal de alerta, às vezes com expectoração e sangue, falta de ar, dores no peito, fraqueza, perda de peso, febre e suores, principalmente ao final do dia.

Para prevenir a tuberculose é necessário vacinar todas as crianças, a partir do nascimento até os 4 anos de idade. A vacina, em dose única, é oferecida, gratuitamente, nas Unidades Básicas de Saúde.

Outras vacinas

As Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e a Multivacinação foram prorrogadas até o dia 30 de setembro pelo Ministério da Saúde. Ambas foram iniciadas no dia oito de agosto e devido a baixa adesão nacional e baixa taxa de cobertura, as campanhas ainda não devem ser encerradas. A nível nacional a taxa de cobertura foi de 32% e em Mato Grosso do Sul o índice foi de 39,4%. A meta em todo país é de 95% de cobertura.

As doses contra Covid-19 continuam disponíveis nas unidades de saúde seguindo o calendário vacinal e o intervalo estipulado por cada fabricante. A quarta dose segue sendo aplicada para quem tem 35 anos ou mais. Já a vacina da Gripe está liberada para aplicação a partir dos seis meses de idade.

