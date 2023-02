Publicadas convocações para 2ª fase do concurso da Polícia Militar

A convocação para a Fase II – Exame de Aptidão Mental dos aprovados no concurso público do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar foi publicada na edição desta segunda-feira (27) do Diário Oficial do Estado.

Os convocados deverão comparecer ao Cepef (Centro de Educação Profissional Ezequiel Ferreira Lima), localizado na Rua Antônio da Silva Vendas, 115, bairro Jardim Bela Vista, em Campo Grande, exclusivamente no dia 5 de março de 2023. A abertura dos portões será às 13 horas (horário de Mato Grosso do Sul), com fechamento programado para as 14 horas.

A recomendação é comparecer ao local com antecedência mínima de uma hora do horário de fechamento dos portões.

Candidatos que realizaram o exame no dia 12 de fevereiro de 2023 não necessitam realizar novamente a fase. A listagem com os nomes consta em anexo.

Mais informações sobre o concurso público e os anexos com as listagens dos convocados estão disponíveis nas páginas 71 a 80 da edição n° 11.086 do Diário Oficial do Estado, disponível em https://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe/Index/Download/DO11086_27_02_2023.

