Salve seu animal de um incêndio: primeiros socorros para cães e gatos pode fazer toda a diferença

Você sabe quais são os primeiros socorros para cachorro e gato que devem ser adotados durante um incêndio? Ninguém espera que a sua casa pegue fogo algum dia, mas situações como essa podem acontecer com qualquer um.

Por isso é importante estar preparado. Quem tem animal em casa precisa se preocupar não só com a sua própria segurança, mas também com a dos seus pets.

Queimadura em cachorro ou gato, intoxicação por fumaça e dificuldade de respirar são alguns dos problemas que o seu animal de estimação pode sofrer durante um incêndio – e que podem rapidamente levá-lo à morte. Saber os primeiros socorros para cães e gatos e como agir nesse momento pode fazer toda a diferença.

Ensine o animal a te obedecer

Muitas pessoas acham que treinar cães e gatos é útil apenas para corrigir alguns comportamentos e facilitar a convivência com eles. Porém, o treinamento pode salvar a vida do seu pet em emergências como um incêndio.

Se o seu cão ou gato foi treinado para te seguir sempre que ouvir seu nome ou a correr quando você mandar, as chances de ele te obedecer em um momento de crise são maiores. Portanto, ensine truques para seu pet e não deixe de realizar o adestramento (de preferência nos filhotes, quando eles aprendem com maior facilidade).

Mantenha o pet sempre longe do fogo

Na hora do incêndio, é completamente normal que o desespero acabe tomando conta e você não saiba muito bem o que fazer primeiro. Apesar de ser bem difícil, tente manter a calma e procure o seu pet. Os cães e os gatos são animais curiosos. O fogo vai chamar a atenção deles, então pode acontecer de tentarem ir na direção das chamas.

O papel do tutor nesse momento é impedir esse acesso. Pegue o animal pelo colo, coloque uma barreira entre o pet e o fogo e chame-o para perto de você.

Vale ressaltar que esse cuidado não é válido apenas durante o incêndio, mas no dia a dia também. Não deixe que seu animal fique perto de churrasqueiras, fogões, botijão de gás, velas ou qualquer item que possa causar um acidente desse tipo.

Mantenha o gato ou cachorro com a coleira de identificação

É comum que os tutores coloquem a coleira para cachorro e gato apenas quando vão sair de casa. Mas você sabia que deixar o animal identificado dentro de casa também é uma medida importante? A coleira com identificação para cachorro e gato contém as informações mais relevantes do animal, como nome (do pet e do tutor), endereço e telefone de contato do dono.

No caso de um incêndio, o cão ou gato pode acabar se afastando do tutor. Se ele estiver identificado, as chances de encontrá-lo são muito maiores. Além disso, é possível usar microchips para cachorro e gato que também ajudam na identificação e localização.

Avise os bombeiros de que há animais dentro de casa

Os bombeiros são os profissionais que estão acostumados a agirem nesse tipo de situação, então assim que eles chegarem deixe que tomem as rédeas do resgate. A primeira coisa que você deve fazer é avisar da presença de pets dentro de casa.

Assim, eles já sabem que devem priorizar o resgate e estarão prontos para fazer os primeiros socorros em cachorro ou gato. Uma outra dica é colocar algum adesivo ou aviso do lado de fora ou no interior da casa que indique que existe um pet morando ali. Assim, o bombeiro já saberá que há um animal em casa mesmo que você esteja ausente durante o incêndio.

(Fonte: Patas da Casa)

Confira mais notícias na edição impressa do Caderno Viver Bem do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.