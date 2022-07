Carreta de algodão pega fogo e imagem de Nossa Senhora fica intacta em meio às chamas

Uma cena curiosa chamou atenção de motoristas que passavam pela BR-267, na manhã de hoje (28), próximo a cidade de Bataguassu, localizada a 313 quilômetros de Campo Grande. Uma carreta carregada de plumas de algodão pegou fogo e uma imagem de Nossa Senhora ficou intacta após o incêndio.

O ocorrido aconteceu na manhã de hoje. De acordo com informações do site Da Hora Bataguassu, o veículo seguia pela BR-267, em direção a Bataguassu, quando próximo ao Polo Industrial, o condutor da carreta percebeu um princípio de incêndio, vindo a parar na rodovia. Ele desceu do veículo, e conseguiu desatrelar o cavalo mecânico da carreta. De acordo com o motorista, o incêndio pode ter começado por conta de alguma fagulha que teria caído em meio a carga.

Segundo o site, as chamas foram apagadas por uso de mangueiras de uma empresa Sodrugestvo que fica próximo ao local do incêndio. Funcionários ajudaram a apagar o fogo até a chegada do caminhão pipa da prefeitura de Bataguassu que também esteve no local.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal e também do Corpo de Bombeiros estiveram no local.

