Usuários relatam instabilidade no Whatsapp

Usuários têm relatado instabilidades para acessar o WhatsApp na tarde desta quarta-feira (19). Havia 4.343 relatos de problemas com o aplicativo às 17h10 no site Downdetector, que monitora funcionamento de serviços online.

A pane afeta tanto o aplicativo do WhatsApp para celular (Android e iPhone) quanto o aplicativo acessado pelo computador, seja no WhatsApp Web ou no WhatsApp Desktop. Acesse também: Além de Marta e Debinha, veja dez jogadoras de destaque na Copa Feminina

Com informações da Folhapress