Polícia Civil prende quatro suspeitos por furto qualificado e tortura em Campo Grande

A Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR) realizou uma operação bem-sucedida resultando na prisão de quatro homens em Campo Grande. Dois dos suspeitos foram detidos por furto qualificado, sob acusação de concurso de pessoas, enquanto os outros dois foram presos por tortura. As prisões aconteceram no bairro Jardim Nanhá.

De acordo com informações obtidas, a DENAR recebeu uma denúncia urgente sobre um suposto sequestro em andamento. A denúncia apontava que os autores do crime estariam localizados na Avenida Ernesto Geisel, próximo à Rua Bom Sucesso, na Vila Nanhá. Imediatamente, uma equipe policial foi mobilizada para o local, a fim de averiguar a veracidade da informação e tomar as medidas necessárias.

Nos bancos da frente do carro, estavam o ex-PM e o dono de uma oficina mecânica. Eles contaram que foram vítimas de furto na madrugada, conseguiram a identificação dos suspeitos e foram atrás por conta própria, sem registrar qualquer ocorrência na delegacia.

Os suspeitos do furto, que ocupavam o banco traseiro do Audi, admitiram a autoria do crime. Além disso, foram encontrados em posse de uma sacola preta contendo várias ferramentas de trabalho que pertenciam ao empresário.

Os suspeitos do furto exibiam múltiplas lesões na cabeça, ainda com sangramento, e apresentavam hematomas no rosto, sendo que um deles tinha um dente quebrado. Em seus relatos, afirmaram ter sido abordados por um ex-policial militar e um empresário, ambos portando armas. Os suspeitos alegaram ter sido agredidos com várias coronhadas desferidas com uma arma de fogo.

Diante disso, todos os envolvidos receberam voz de prisão em flagrante e foram encaminhados para a Especializada.