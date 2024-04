Vereador Claudinho Serra é alvo de terceira fase da Operação Tromper

Na manhã desta quarta-feira (3) o Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc) juntamente com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e Polícia Militar (PM) iniciaram a terceira fase da “Operação Tromper”. Até o momento, um mandado foi cumprido, em Campo Grande.

Conforme informações preliminares, nesta terceira fase, um dos alvos dos mandados de busca e apreensão da operação, é o vereador Claudinho Serra (PSDB), genro da genro da prefeita de Sidrolândia, Vanda Camilo (PP), cidade onde a Operação Tromper descobriu esquema na prefeitura.

A reportagem tentou contato com o vereador Claudinho Serra e com a prefeita Vanda Camilo, por telefone, mas até o momento não conseguimos contato.

Em nota, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS), informou que a terceira fase da Operação “Tromper”, tem como objetivo o cumprimento de oito mandados de prisão e 28 de busca e apreensão.

O MPMS informa ainda que desdobramento das investigações, conduzidas pelo GECOC, ratificou a efetiva existência de uma organização criminosa voltada a fraudes em licitações e contratos administrativos com a Prefeitura Municipal de Sidrolândia, bem como o pagamento de propina a agentes públicos municipais.

Também foi identificada nova ramificação da organização criminosa, atuante no ramo de engenharia e pavimentação asfáltica. Os contratos já identificados e objetos da investigação alcançam o montante aproximado de R$ 15.000.000,00.

Sobre a Operação Tromper

A Operação Tromper teve início com investigações de corrupção na prefeitura de Sidrolândia, onde segundo o Gecoc, um acordo entre empresas participantes de licitações, que assinaram contratos de valores altos com a prefeitura do município.

As investigações apontam ainda a existência de uma organização criminosa voltada a fraudes em licitações e desvio de dinheiro público, como o pagamento de propina a agentes públicos, em troca do compartilhamento de informações privilegiadas da administração pública, por exemplo.

“Tromper”, verbo que dá nome à operação, traduz-se da língua francesa como ‘enganar’

*Matéria editada às 8h25 para atualização de informações.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram