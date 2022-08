Unidades de saúde afetadas pela chuva recebem reparos

As unidades de saúde que foram afetadas pela chuva dos últimos dias receberam reparos e vistorias, nesta sexta-feira (19). A ação foi efetuada pela Equipe da Divisão de Manutenção Predial da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). Houve registro de intercorrências pontuais em quatro unidades de saúde: UBS Carlota, UPA Leblon, USF Dom Antônio e Tiradentes.

Durante o reparo, os atendimentos não foram totalmente suspensos, entretanto foi necessária a suspensão em algumas áreas para limpeza e organização das áreas afetadas por infiltrações e vazamentos.

Na UBS Carlota, por exemplo, as consultas médicas, de enfermagem, curativo, farmácia e vacinação, entre outros serviços, foram mantidos. Somente o atendimento odontólogico precisou ser temporartiamente paralisado.

De acordo com a assessoria da Sesau, a ação começou ontem e contou com o acompanhamento do Secretário de Saúde.

“Esse trabalho começou ontem, no início da tarde, nas unidades que foram afetadas pela chuva. Tiveram unidades com destelhamento. Agora pela manhã as equipes continuam pela manhã fazendo o rescaldo disso.”

A Sesau ainda reforçou uma situação que contribuiu para o destelhamento de uma das unidades, localizada do Aracy Coelho. Segundo assessoria, muitas crianças da redondezas sobem na unidade para soltar pipa, o que enfraquece a estrutura do prédio.

“Final de semana principalmente, o pessoal da redondeza sobem na unidade para soltar pipas, e como existe uma área de laje eles sobem lá para ficar mais fácil. Entretanto, acabam pisando no telhado que, no tempo de estiagem, não percebemos os danos. Quando chove vemos os telhados quebrados. Lá foi constatado essa questão do destelhamento”.

Tempestade alaga UPA no bairro Leblon

Em Campo Grande, as fortes chuvas geraram alagamentos na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Leblon, na região do Lagoa.

No vídeo filmado por pacientes que aguardavam atendimento é possível identificar diversas goteiras, o local também enfrenta problemas de infiltração e mofo.

Pessoas que frequentam diariamente a UPA relataram ao Estado Online que já haviam comunicado a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) sobre os problemas de mofo nas paredes e temiam que uma forte chuva ocasionasse maiores transtornos.

A Sesau esclareceu que têm conhecimento do ocorrido e que os órgão responsáveis já foram acionadas para inspecionar a unidade de saúde e realizar reparos paliativos.

“O diagnóstico inicial é que houve uma sobrecarga da calha devido às fortes chuvas ocasionando o extravasamento da água pela laje o que, consequentemente, provocou a infiltração em alguns pontos”, destaca a nota encaminhada ao Estado Online.

Com informações de Lethycia Anjos.

