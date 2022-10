Unidade Fácil Guaicurus reabre para atendimento nesta terça

Após passar por uma revitalização, a unidade de atendimento da Rede Fácil Guaicurus, em Campo Grande, será reaberta nesta terça-feira (25) para atendimento ao público. A obra contou com um investimento de R$ 323.309,86 e teve como parceiro o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS). A reabertura será realizada pela Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD).

Entre as melhorias realizadas, estão a manutenção da cobertura, climatização do espaço, pintura, instalações elétricas e hidráulicas, reforma completa dos banheiros do local e a atualização da comunicação visual.

Contando com uma área de 476,20 m2, a Unidade Fácil irá disponibilizar para a população oito serviços públicos: Agência do Detran (Departamento de Trânsito), Agenfa (Agência Fazendária), Instituto de Identificação da Sejusp (Secretaria de Justiça de Segurança Pública), Correspondente Bancário (Banco do Brasil), Energisa, Águas Guariroba, Agehab (Agência Estadual de Habitação de Mato Grosso do Sul) e Defensoria Pública de MS.

Com o objetivo de proporcionar uma maior agilidade no atendimento à população, a Rede Fácil reúne diversos serviços de órgãos públicos em um mesmo endereço, chegando a receber em 2021 cerca de 100 mil usuários.

SERVIÇO: O atendimento ao público estará disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A Unidade da Rede Fácil Guaicurus fica localizada na Avenida Gury Marques, 5111. Para mais informações, é possível entrar em contato pelo número de telefone: 3317-2810.

