Com mais de R$ 7 milhões em drogas, traficante é preso em MS

A Polícia Federal, juntamente com a Polícia Militar Ambiental, prendeu na tarde de ontem (24) um homem, de origem boliviana, que carregava 54 kg de cocaína e 1 kg de maconha. A apreensão aconteceu na rodovia BR 262, em frente ao pelotão da PMA. Ao todo, a droga estava avaliada em R$ 7 milhões.

As equipes abordaram o homem que conduzia um veículo Hyundai Tucson. Ele estava acompanhado de três pessoas. Os policiais desconfiaram, pois o indivíduo aparentava nervosismo. Ele informou trabalhar com costuras em São Paulo (SP), onde reside, e que estava dando carona para uma boliviana, de 27 anos e suas duas filhas, uma de 9 anos e a outra de quase dois anos, residentes na Bolívia e que não as conhecia.

Ao suspeitar do nervosismo do condutor, os Policiais realizaram busca minuciosa e encontraram 29 kg de cocaína, 25 kg de pasta base de cocaína e 1 kg de maconha em forros das portas e porta-malas do veículo. O traficante afirmou que entregou o veículo para um desconhecido na cidade de Corumbá, o qual algum tempo depois o entregou com a carga de drogas.

O traficante afirmou ainda que ganharia R$ 500,00 para entregar o entorpecente em São Paulo (SP). A droga e o veículo foram apreendidos. O boliviano recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Policia Civil de Miranda, onde ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

