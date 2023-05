Unha de gel: Estudo alerta sobre o perigo das cabines de secagem

As unhas em gel já são tendência na área da beleza e vêm dominando o mercado estético do setor de manicure. As mulheres buscam o procedimento para moldar e alongar as unhas e para que o esmalte dure mais, mas devem estar atentas para os riscos que o procedimento pode oferecer. A luz UV dos aparelhos de secagem das unhas de gel podem levar à morte celular, alterações no DNA e a mutações causadoras de câncer.

Segundo o biomédico Fredson Serejo, um estudo realizado por pesquisadores da Universidade da Califórnia, em San Diego (EUA), publicado no início deste ano, na revista “Nature Communications”, uma das mais respeitadas revistas científicas do mundo, apontou que o uso do equipamento pode ser prejudicial à saúde.

“Em 2019, a ex-miss Illinois (EUA), Karolina Jasko, teve um câncer raro no dedo e a suspeita é de que ele tenha sido causado pelo excesso de exposição à luz UV das cabines de secagem, conforme amplamente noticiado, na ocasião”, informa o professor do curso de Biomedicina da Estácio.

Fredson, que é mestre e doutor em Biofísica, explica ainda que os pesquisadores expuseram células de humanos e camundongos à luz ultravioleta e descobriram que uma sessão de 20 minutos levou à morte de 20% a 30% das células.

“Três exposições consecutivas de 20 minutos fizeram com que 65% a 70% das células expostas morressem. As células restantes sofreram danos mitocondriais e de DNA, resultando em mutações com padrões que foram observados no câncer de pele em humanos”, afirma.

Dicas de cuidados

De acordo com o professor, a pesquisa é suficiente para gerar um alerta sobre os riscos de câncer ao utilizar a técnica, mas Fredson afirma que ainda é cedo para afirmar que a prática deve ser abolida completamente, por necessitar de mais estudos a respeito.

“Ainda não há dados suficientes para que os especialistas avaliem com que frequência as pessoas podem fazer manicure com gel sem se colocar em risco, mas não indicaria o procedimento semanalmente, por exemplo. É preciso repensar a técnica e os equipamentos usados para secagem e, por ora, a dica importante é passar protetor solar de amplo espectro, que contém zinco e titânio, ao redor das unhas e usar luvas ultravioletas com as pontas dos dedos cortadas na hora de polir as unhas. Esses cuidados já garantem uma ótima proteção”, indica.

Por Bruna Marques – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

