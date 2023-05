Brasil Sorridente: Programa que institui a Política Nacional de Saúde Bucal será relançado hoje

Após quase 20 anos desde sua criação, o programa Brasil Sorridente será retomado nesta segunda-feira (08). A cerimônia de sanção do Projeto de Lei 8.131/2017, que institui a Política Nacional de Saúde Bucal, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), está marcada para as 11h no Palácio do Planalto, em Brasília.

Por meio das redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a importância do programa.

“Hoje, tenho a alegria de retomar o Brasil Sorridente, uma política de saúde bucal que trouxe dignidade para muitos brasileiros que puderam resolver dores de dentes, se alimentar normalmente e sorrir”, disse Lula em seu perfil no Twitter.

Criado em 2004, o Brasil Sorridente surgiu durante o primeiro mandato de Lula na Presidência da República. Dados do Ministério da Saúde apontam que, em dez anos, mais de 80 milhões de pessoas foram atendidas pelo programa, em diversos tipos de atendimento

O retorno do programa já havia sido comentado por Lula no último sábado (6), segundo ele, o relançamento completa o pacote de programas sociais, considerados referência em gestões passadas e serão retomados pelo governo federal.

“Estamos retomando, colocando em funcionamento, todas as políticas públicas que deram certo em nossos governos”, disse.

Na ocasião, o presidente ressaltou que a sanção do projeto de lei, que inclui a Política Nacional de Saúde Bucal na Lei Orgânica da Saúde, visa garantir “acesso universal, equânime e contínuo”.

