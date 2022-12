Cidade do Natal será inaugurada nesta quinta-feira em Campo Grande

Após dois anos sem a atração turística, este ano, o clima natalino de Campo Grande terá um toque especial. A tradicional Cidade do Natal será inaugurada nesta quinta-feira (15) com uma celebração especial. A cidade contará com apresentações diárias de música e dança, além da Casa do Papai Noel. A previsão é que a atração permaneça aberta até o dia 15 de janeiro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, os visitantes poderão conhecer um cenário urbano que representa o crescimento da cidade e mergulhar em um cenário natalino durante o período festivo.

Ainda conforme o órgão, o novo projeto promete conectar o público com a história de Campo Grande.

O espaço vai contar ainda com a roda-gigante, que já pode ser vista por quem passa pelos Altos da Avenida Afonso Pena. O horário de funcionamento será das 16h às 23h, com exceção do dia 24 de dezembro, que abrirá às 16h e fechará às 20h.

Conforme a prefeita Adriane Lopes (Patriota), tudo foi pensado e desenvolvido com muito carinho para todas as famílias e moradores de Campo Grande. “Todos estão convidados para aproveitar as festividades natalinas de Campo Grande. Aproveitem”, disse Adriane durante a cerimônia de abertura das festividades natalinas na 14 de julho na última segunda-feira (12).