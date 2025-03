Último dia do verão será marcado por chuva e temporais em Mato Grosso do Sul

Os sul-mato-grossenses devem se preparar para um último dia de verão típico da estação, com aumento de nuvens, pancadas de chuva e possibilidade de temporais em várias regiões do estado nesta quarta-feira (19). Em Campo Grande, a previsão indica variação de temperatura entre 21°C e 31°C, com um acumulado de chuva estimado em 17,4 milímetros e uma probabilidade de precipitação de 94%.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestade, válido até as 9h desta quarta-feira. O aviso prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhada de ventos intensos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. Apesar disso, o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos é considerado baixo.

A forte chuva que atingiu Campo Grande na tarde de terça-feira (18) deixou marcas na cidade. Segundo o meteorologista da Uniderp, Natálio Abrahão, o volume de chuva chegou a 56,6 milímetros na região da Avenida Guaicurus, no sul da Capital, em pouco mais de duas horas. Em Ladário e Corumbá, os acumulados também foram expressivos, registrando 52,8 milímetros e 39,8 milímetros, respectivamente.

A umidade relativa do ar deve variar entre 61% e 93% ao longo do dia, reforçando o clima abafado e instável. Para as demais regiões de Mato Grosso do Sul, a previsão segue o mesmo padrão, com temperaturas oscilando entre 21°C e 31°C e chances de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas ao longo do dia.

Diante da previsão de rajadas de vento, o Inmet recomenda que a população evite se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Além disso, o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada deve ser evitado para reduzir o risco de acidentes elétricos.

