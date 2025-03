Prefeita e equipes técnicas avaliam danos após temporal na Capital

Após o forte temporal que atingiu Campo Grande na tarde dessa terça-feira (18), a prefeita Adriane Lopes (PP) realizou uma vistoria nas áreas mais afetadas para avaliar os danos e definir ações emergenciais. Acompanhada pelo secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcelo Miglioli, e pelo adjunto, Enéas Netto, a prefeita esteve no Lago do Amor, na região do Bairro Pioneiros, onde um trecho da Avenida Senador Filinto Müller voltou a ceder após dois anos.

A chuva intensa rompeu a canalização e causou o reaparecimento de um grande buraco na Avenida Senador Filinto Müller, levando à interdição dos dois sentidos da via. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) informou que uma equipe será enviada ao local na manhã desta quarta-feira (19) para verificar a extensão dos danos.

De acordo com a Sisep, a princípio, o rompimento ocorreu no aterro ao redor da caixa tubular, sem danos estruturais à canalização. “Não houve dano à estrutura da caixa. Provavelmente, será necessário reparar a parte em volta”, informou a assessoria de imprensa da secretaria.

Durante a vistoria, Adriane Lopes destacou que equipes municipais saíram às ruas assim que a chuva cessou para avaliar os estragos. “Percorremos a cidade verificando os estragos para darmos uma resposta rápida e efetiva à população”, declarou a prefeita.

Chuva superou a média histórica

Segundo o Climatempo, Campo Grande registrou 62,4 milímetros de chuva em seis horas — um volume significativo para o mês de março, cuja média histórica é de 153 milímetros. Na região da UPA Universitário, o acumulado foi ainda maior: 68 milímetros em apenas duas horas. Além disso, o temporal foi acompanhado por ventos de até 53 km/h.

Resgate

Em meio à forte enxurrada na Avenida Senador Antônio Mendes Canale, dois ocupantes de uma Fiat Fiorino foram resgatados por policiais militares após o veículo ser arrastado pela correnteza. Segundo o cabo Eduardo Inácio Teodoro Lima, a equipe policial retornava de um atendimento a acidente de trânsito quando avistou o carro sendo levado pela água.

“A traseira do veículo já estava levantando, com a água quase atingindo os vidros”, relatou o cabo Eduardo. Os dois ocupantes foram retirados com segurança e recusaram atendimento médico após o resgate. Imagens registradas no local mostram a ação rápida dos policiais para salvar os passageiros e recuperar o veículo.

Os ventos intensos também derrubaram árvores ao longo do Rio Anhanduí e na Vila Fernanda, dificultando o trânsito em dois trechos da Avenida Ernesto Geisel. Na periferia, uma árvore foi arrancada pela raiz, aumentando os transtornos para os motoristas.

A prefeita Adriane Lopes garantiu que as equipes da Sisep, Defesa Civil, Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) e Guarda Civil Metropolitana permanecem em alerta para atender a qualquer emergência. “Estamos monitorando a situação e trabalhando para restabelecer a normalidade o mais rápido possível”, afirmou Adriane.

