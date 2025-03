Chuva intensa provoca novos alagamentos e transtornos em Campo Grande

Moradores enfrentam enchentes em diversas regiões; obras recentes na Avenida Filinto Müller voltam a ser danificadas

Na tarde desta terça-feira (18), Campo Grande foi atingida por uma forte chuva que causou alagamentos em várias áreas da cidade. A Avenida Guaicurus, na região sul, e a Avenida Campestre, no bairro Aero Rancho, ficaram inundadas, tornando-se intransitáveis. Em um vídeo que circula nas redes sociais, um homem foi flagrado “surfando” na enxurrada da Avenida Campestre, diante da gravidade da situação.

Outro ponto crítico foi a Avenida Senador Filinto Müller, nas proximidades do Lago do Amor. A via, que já

havia sofrido desabamentos em janeiro de 2023 devido a fortes chuvas, voltou a apresentar problemas. Na ocasião anterior, parte da ciclovia, passarela e muro de contenção desabaram, levando a prefeitura a contratar emergencialmente uma empresa para os reparos, com previsão inicial de conclusão em julho de 2023. No entanto, atrasos prolongaram as obras até setembro daquele ano.

Com as chuvas recentes, a passarela ao lado do Lago do Amor não resistiu à força das águas e desabou novamente, levando à interdição do trecho pela Agência de Transporte e Trânsito da Capital (Agetran).

Moradores também relataram problemas em outras regiões. Renata Rodrigues, residente na Rua Padre Julião Urquiza, no bairro Jardim Monte Alegre, enfrenta alagamentos frequentes em sua residência. Ela destaca que, há mais de três anos, sua casa e as dos vizinhos sofrem com a água invadindo os quintais e, ocasionalmente, o interior das casas. Renata aponta a necessidade de patrolamento na rua, uma vez que o nível da via está mais alto que as calçadas, agravando a situação durante as chuvas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de tempestade com possibilidade de queda de granizo e ventos de até 60 km/h, válido até o fim da manhã de quarta-feira (19). São esperados acumulados de chuva de até 50 mm/dia, aumentando o risco de novos alagamentos e transtornos na capital sul-mato-grossense.

As autoridades municipais recomendam que a população evite áreas alagadas e redobre a atenção ao transitar pela cidade durante o período de alerta.

