Inmet emite novo alerta de temporal para 15 municípios de MS

Nesta sexta-feira (15), de feriado da Proclamação da República, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) colocou 15 cidades de Mato Grosso do Sul em alerta para chuvas intensas com volume que pode variar de 20 a 50 milímetros por dia e ventos intensos de 40 a 60 km/hora.

As cidades que estão sob alerta são: Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Selvíria, Sonora e Três Lagoas.

Para Campo Grande, há previsão de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada no período da tarde e da noite. A temperatura máxima na cidade deve ficar na casa dos 31ºC.

Há risco de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Em caso de rajadas de vento, a orientação do instituto é para não se abrigar debaixo de árvores, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. O aviso, com perigo potencial, foi divulgado hoje e vale até às 9h de amanhã.

