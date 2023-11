Última edição de 2023 do “Todos em Ação” acontecerá no bairro Vida Nova

A quinta e última edição de 2023 do Programa “Todos em Ação” acontecerá no dia 9 de dezembro. O será no bairro vida nova das 8h às 14h, na Escola Municipal Nerone Maiolino, localizada na Rua Maraú.

A realização da Prefeitura é feita mais uma vez em parceria com o Mutirão, que há 14 anos realiza ações sociais voltadas aos cidadãos.

Confira os serviços

Cerca de 70 serviços envolvendo todas as secretarias municipais serão fornecidos. AA parceria público-privada com o Mutirão serão mais de 200 serviços gratuitos nas áreas de saúde, beleza, serviços de cartório, contábeis e administrativos, dentre outros.

Serviços de Infraetsrutura – No período correspondente ao mutirão, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) estará na região, com equipes de varrição, capina manual, roçada mecanizada, pintura de meio-fio, patrolamento, além de tapa buracos, substituição de lâmpadas, manutenção da fiação e limpeza de bocas de lobo obstruídas.

Atendimento aos pets – Estarão disponíveis: diagnóstico rápido da Leishmaniose Visceral Canina, vacinação contra a raiva, microchipagem em cães e gatos, atendimento médico-veterinário, encaminhamento para castração e vermifugação.

Oportunidades de Trabalho – AFundação Social do Trabalho (Funsat) estará com oferta de vagas de emprego, carteira de trabalho digital e atendimento da pessoa com deficiência ao mercado de trabalho.

Serviços de Saúde – O Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) estará com triagem de consulta médica, atendimento médico clínico geral e atendimento médico clínico pediátrico.

Habitação e Negociação – Acontecerão atendimentos para revalidar o cadastro das pessoas inscritas no programa de habitação social, além de pagamento de parcelas e renegociação de dívidas. Ainda no evento será possível atualizar o Cadastro Único.

Além disso, haverá diversão no local com apresentações culturais e musicais, gincanas, pintura facial, oficina de balão, brincadeiras para as crianças com pipoca, algodão-doce, brinquedos infláveis e sorteio de brindes.

