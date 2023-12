Brasil será sede da Liga das Nações de Vôlei em 2024

No mês de maio de 2024, o Rio de Janeiro se tornará o epicentro do voleibol mundial ao sediar as emocionantes disputas da Liga das Nações de Vôlei para ambos os naipes. A competição promete agitar as areias e as quadras cariocas, reunindo as potências do esporte em uma celebração da habilidade e paixão pelo vôlei.

A batalha pela supremacia no vôlei feminino terá lugar entre os dias 14 e 19 de maio, marcando o início da competição. O Brasil, anfitrião do evento, enfrentará adversárias de peso, incluindo os Estados Unidos, Sérvia, China, Canadá, República Dominicana, Tailândia e Coreia do Sul. A expectativa é de confrontos acirrados e momentos memoráveis nas quadras cariocas.

Logo em seguida, de 21 a 26 de maio, será a vez das seleções masculinas entrarem em ação. O Brasil receberá times de renome, como Itália, Argentina, Japão, Sérvia, Irã, Cuba e Alemanha, em uma competição que promete elevar a temperatura nas quadras e encantar os fãs do esporte.

Confira a lista:

Naipe Feminino:

1ª Semana: Rio de Janeiro e Antalya.

2ª Semana: Macaue Arlington.

3ª Semana: Hong Kong e Japão .

Naipe Masculino

1ª Semana: Rio de Janeiro e Antalya.

2ª Semana: Japão e Ottawa.

3ª Semana: Ljubjlana e Manila.

A Liga das Nações de Vôlei não é apenas um torneio; é um espetáculo que une culturas, paixões e rivalidades em uma celebração global do voleibol.O Brasil já sediou as finais da Liga Mundial em quatro oportunidades: 1993, 1995, 2002 e a última vez em 2008. Jogando com sua torcida, o único título foi o primeiro conquistado pela seleção, em 1993 em São Paulo.

