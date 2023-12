Pitbull vítima de abandono é resgatado em Campo Grande

Na última quinta-feira (07/12), a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Ambientais e Atendimento ao Turista (Decat), realizou uma operação de resgate após receber uma denúncia anônima sobre o abandono de um cachorro da raça pitbull em um bairro de Campo Grande.

Ao chegar no local, a equipe confirmou a veracidade da denúncia, encontrando o pitbull sozinho na casa, visivelmente magro e com lesões. Vizinhos estavam se esforçando para alimentar o animal diante da negligência do proprietário.

Diante da gravidade da situação, a Autoridade Policial tomou medidas imediatas, representando pela busca e apreensão do animal. Esta medida foi prontamente deferida pelo Poder Judiciário, culminando na execução da operação na tarde da última quinta-feira, por volta das 14h.

O pitbull foi resgatado e entregue a um tutor provisório, garantindo cuidados adequados e um ambiente seguro para sua recuperação. Surpreendentemente, o dono da casa já havia respondido pelo mesmo crime no ano de 2022, relacionado ao abandono desse mesmo cão. Além disso, o proprietário incorreu em um novo procedimento criminal e também está sendo responsabilizado por crime contra a saúde pública, devido aos focos de dengue identificados em sua residência.

