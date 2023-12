UFMS anuncia processo seletivo para professores substitutos em diversas cidades; confira quais

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) divulgou a abertura de um processo seletivo para contratação de professores substitutos nos campus de Corumbá, Aquidauana, Chapadão do Sul, Nova Andradina, Naviraí, Três Lagoas e Campo Grande.

As oportunidades abrangem diversas áreas, e os interessados devem possuir graduação em nível superior, com especialização ou doutorado na área desejada.

A remuneração para os docentes efetivados varia de R$ 2.437,59 a R$ 6.356,02, conforme a titulação apresentada, além de um auxílio-alimentação que varia de R$ 229 a R$ 458. As inscrições podem ser feitas de forma online, no site da universidade, no período de 13 de dezembro a 10 de janeiro, sem taxa de inscrição.

O processo seletivo será composto por três etapas: prova escrita, avaliação didática e análise de títulos. A prova escrita está programada para ocorrer em 24 de janeiro de 2024. O edital completo está disponível no site da UFMS. Veja aqui.

