Dez mil eleitores de Dourados podem ser o título de eleitor cancelado

Cadastro de biometria e atualização de dados podem ser feitos até maio sem agendamento

Cerca de dez mil eleitores de Dourados podem perder o titulo de eleitor e ficar impedidos de votar nas eleições de 2024 por irregularidades. Após revisão do eleitorado em cumprimento ao Programa de Identificação Biométrica do Tribunal Superior Eleitoral, constatou-se que aproximadamente 36 mil eleitores em todo Mato Grosso do Sul não realizaram a atualização de dados e o cadastro de biometria.

A Justiça Eleitoral realizou uma atualização cadastral e de biometria em Dourados nos anos de 2019 e 2020, mas cerca de 33 mil eleitores não compareceram. Esses 33 mil cidadãos tiveram seus títulos cancelados, entretanto, por conta da pandemia, o TSE interrompeu os atendimentos e reverteu os cancelamentos para que esses eleitores não ficassem inaptos para as eleições de 2020 e de 2022.

“Eleitores que não fizeram a biometria, mas votaram nas últimas eleições, seguiram com os títulos regulares pelo TSE. Mas, infelizmente, uma parcela de quase dez mil eleitores está com a situação irregular, o que pode acarretar uma série de prejuízo ao cidadão”, explica Israel Lins Almeida, chefe de Cartório da 18ª Zona Eleitoral.

De acordo com Israel, eleitores que estejam com o seu titulo cancelado não podem se matricular em faculdades públicas, emitir passaporte, fazer empréstimo e podem ter o seu CPF cancelado.

“São situações que complicam demais a vida do eleitor e é isso que a Justiça Eleitoral quer evitar”, completa Israel.

Atendimento

Para regularizar o titulo de eleitor é só comparecer presencialmente a Justiça Eleitoral de Dourados localizada na Rua Montese, 435, no Jardim Londrina. O horário de funcionamento é das 12h às 18h de segunda a sexta e não necessita de agendamento prévio.

Os atendimentos vão até o dia 08 de maio de 2024, que é o prazo máximo para regularizar o título de eleitor e ficar apto a votar nas eleições municipais do próximo ano.

“Temos ainda um bom prazo, mas quando antes o eleitor comparecer à Justiça Eleitoral, o atendimento é mais rápido e tranquilo. Uma outra vantagem é que não há cobrança de multas das pessoas que ficaram sem votar, por decisão da Juíza Eleitoral responsável pela Central de Atendimento ao Eleitor. Então as pessoas que comparecerem a gente dá baixa na multa e já regularizamos na hora”, completa Israel Lins.

Outras informações podem ser obtidas pelo Whatsapp (67) 99959-6359.

