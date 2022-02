MS tem 1,2 mil novos casos de COVID-19; maioria são da Capital

Mato Grosso do Sul registrou mais 1.293 infecções por COVID-19 nesta segunda-feira (14). Campo Grande é o local com o maior núemro de casos entre as cidades quem têm mais casos de contaminações, em 521, segundo boletim da SES (Secretaria de Estado de Saúde).

Na sequência vem Três Lagoas (517), Maracaju (47), Rio Brilhante (29) e Chapadão do Sul (25). Com a atualização, a média móvel indica confirmação diária de 2.999 casos na última semana.

Nas últimas 24 horas também foram registradas 12 mortes por complicações da doença no Estado. Os últimos óbitos são de sul-mato-grossenses com idades entre 40 a 91 anos, que residiam em Campo Grande (6), Três Lagoas (1), Maracaju (1), Brasilândia (1), Dois Irmãos do Buriti (1), Coxim (1) e Sidrolândia (1). A média móvel está em 15,9, e o total de óbitos desde o início da pandemia no Estado está em 10.102.

O boletim indica que existem 19.503 pessoas positivadas em isolamento domiciliar, e outras 399 internadas em unidades hospitalares. São 225 ocupando leitos clínicos e 174 em leitos de UTI.

Nesta segunda-feira, mais uma macrorregião atingiu 100% de ocupação. Além de Dourados com 104%, Corumbá também está com 100%, seguidas de Campo Grande com 94% e Três Lagoas com 76%.

Influenza

Nesta segunda-feira (14) o boletim epidemiológico Influenza registra 1 novo caso de hospitalização notificada, e média móvel de 2,3 casos diários nos últimos 7 dias.

Nas últimas 24 horas não houve registro de mortes pela doença, e a média da última semana está em 0,3. A taxa de letalidade por influenza continua elevada com 18,5%.

