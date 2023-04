Possui instrumento? Escola de Música da UFMS abre inscrições para aulas gratuitas

Quem deseja aprender a tocar um instrumento ou se aprofundar nos estudos musicais, a Escola de Música da UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul) está com 104 vagas abertas para a prática de instrumentos, participação em coros infantis e introdução à teoria musical na Cidade Universitária. Os interessados têm até quinta-feira, 13, para fazer a matrícula.

Segundo o pró-reitor de Extensão, Cultura e Esporte, Marcelo Fernandes, destaca que a iniciativa amplia o acesso das pessoas à música. “É uma possibilidade para inserção daqueles que não podem pagar uma aula particular ou daqueles que já têm um conhecimento prévio, mas querem se aprimorar – com um ensino de ponta, em termos de instrumental e vocal”, explica.

Podem participar pessoas da comunidade interna e externa, desde que possuam o próprio instrumento. Para o coordenador, a música tem o poder de transformar as pessoas. “A importância do projeto reside no acesso que ele oferece: é para todos!”.

As vagas são para o aprendizado de violino, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta doce, oboé, percussão e para a introdução à teoria musical e participação no coro PCIU!New, para crianças de 7 a 12 anos. As atividades são coordenadas por professores do curso de Música da UFMS e as aulas são ministradas por estudantes bolsistas e professores cedidos pela Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande.

Os interessados devem se inscrever no portal, com o preenchimento do formulário. É feita a cobrança da taxa única de R$ 100 e não há mensalidades. Os inscritos na turma de violão iniciante da Universidade Aberta à Pessoa Idosa e da turma de coro PCIU!New estão isentos da taxa de matrícula.

As atividades serão desenvolvidas no prédio do Curso de Música, a partir do dia 17. Para mais informações, é possível conerir o edital por meio deste link.

